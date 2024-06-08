Эксперты Сбера и AIRI рассказали о будущем ИИ-технологий

На сессии «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта», проведённой в рамках ПМЭФ, Семён Буденный, представляющий Сбербанк и AIRI, рассказал о превращении искусственного интеллекта в конечный продукт. Он отметил, что благодаря трансформерам и глубинным нейросетям AI становится доступным для широкого круга пользователей, даже неспециалистов в этой области.

Буденный подчеркнул рост генеративного AI, что приводит к созданию контента, неотличимого от человеческого. Ованес Петросян из СПбГУ рассказал о развитии AI вещей (AIoT), объединяющем искусственный интеллект с устройствами интернета вещей, такими как умный дом. Эта комбинация позволяет устройствам учиться от пользователей, адаптироваться и принимать решения на основе собранных данных.

Алексей Осадчий из Института AIRI и НИУ ВШЭ обсудил перспективы взаимодействия с человеческим мозгом при помощи AI. Он подчеркнул, что будущие исследования в этой области зависят от развития нейроинтерфейсных инструментов, позволяющих взаимодействовать с нервной тканью, декодировать и кодировать информацию, и записывать новые данные.