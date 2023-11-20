Эксперты «Сбера» рассказали, сколько «заработает» нейросеть GigaChat

Сбербанк планирует получить свыше 10 миллиардов рублей финансового выигрыша от использования своей нейросети GigaChat в бизнесе к 2024 году. Об этом сообщил первый зампредседателя правления банка, Александр Ведяхин, на пресс-конференции. GigaChat, запущенная в апреле в тестовом режиме и открытая для всех в сентябре, представляет собой умную мультимодальную нейросеть, способную вести диалог с пользователями и выполнять различные задачи, такие как написание программного кода, создание текстов и изображений.

Ведяхин отметил, что на данный момент искусственный интеллект в Сбербанке не принимает сложные решения по инвестиционным проектам. Однако в области простых кредитных решений, оборотного кредитования и аналогичных сделок искусственный интеллект успешно используется. Например, вопросы кредитной просрочки решаются AI в рамках риск-аппетита, причём результаты превосходят решения, принимаемые человеком в подобных сценариях.