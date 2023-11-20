Эксперты «Сбера» рассказали, сколько «заработает» нейросеть GigaChat

Эксперты «Сбера» рассказали, сколько «заработает» нейросеть GigaChatЭкономисты компании оценили финансовый эффект на 10 млрд рублей
Экономисты компании «Сбер» предсказали финансовый эффект до 10 млрд рублей от нейросети GigaChat
Сбербанк планирует получить свыше 10 миллиардов рублей финансового выигрыша от использования своей нейросети GigaChat в бизнесе к 2024 году. Об этом сообщил первый зампредседателя правления банка, Александр Ведяхин, на пресс-конференции. GigaChat, запущенная в апреле в тестовом режиме и открытая для всех в сентябре, представляет собой умную мультимодальную нейросеть, способную вести диалог с пользователями и выполнять различные задачи, такие как написание программного кода, создание текстов и изображений.
Ведяхин отметил, что на данный момент искусственный интеллект в Сбербанке не принимает сложные решения по инвестиционным проектам. Однако в области простых кредитных решений, оборотного кредитования и аналогичных сделок искусственный интеллект успешно используется. Например, вопросы кредитной просрочки решаются AI в рамках риск-аппетита, причём результаты превосходят решения, принимаемые человеком в подобных сценариях.