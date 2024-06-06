Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2024, 21:37
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Эксперты Сбера узнали, сколько телефонные мошенники крадут у россиян ежегодно

По словам представителей компании, россияне теряют более 250 млрд рублей каждый год
Аналитики Сбера рассказали, сколько россияне теряют ежегодно, становясь жертвами телефонных мошенников
Эксперты Сбера узнали, сколько телефонные мошенники крадут у россиян ежегодно
© Philipp Katzenberger

Заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что телефонные мошенники ежегодно похищают у россиян около 250 миллиардов рублей. По его словам, эта цифра получается при использовании простых расчётных алгоритмов. Он подчеркнул, что важно говорить правду и совместно искать пути решения проблемы, чтобы навести порядок.

Кузнецов отметил, что Центральный банк фиксирует потери на основе данных, полученных от кредитных организаций. В прошлом году эта сумма составила около 16 миллиардов рублей. МВД же, опираясь на заявления граждан, оценивает потери более чем в 150 миллиардов рублей.

Кузнецов подчеркнул, что и ЦБ, и МВД правы в своих оценках. Однако для понимания реального масштаба потерь от телефонного мошенничества нужны более сложные расчёты и алгоритмы.