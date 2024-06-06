Эксперты Сбера узнали, сколько телефонные мошенники крадут у россиян ежегодно

Заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что телефонные мошенники ежегодно похищают у россиян около 250 миллиардов рублей. По его словам, эта цифра получается при использовании простых расчётных алгоритмов. Он подчеркнул, что важно говорить правду и совместно искать пути решения проблемы, чтобы навести порядок.

Кузнецов отметил, что Центральный банк фиксирует потери на основе данных, полученных от кредитных организаций. В прошлом году эта сумма составила около 16 миллиардов рублей. МВД же, опираясь на заявления граждан, оценивает потери более чем в 150 миллиардов рублей.

Кузнецов подчеркнул, что и ЦБ, и МВД правы в своих оценках. Однако для понимания реального масштаба потерь от телефонного мошенничества нужны более сложные расчёты и алгоритмы.