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Эксперты считают, что выход PS5 и Xbox Series X не станут переносить из-за коронавируса

Один из них даже объяснил, почему он так считает
Как стало известно, эксперты из аналитической компании Niko считают, что выход как PlayStation 5, так и Xbox Series X вряд ли станут переносить в связи с эпидемией коронавируса.

По крайней мере, если верить словам Даниэль Ахмад, работающего в Niko, на данный момент вообще нет никаких серьезных предпосылок, ориентируясь на которые можно было бы говорить о переносе запуска консолей нового поколения. По словам эксперта, вспышка эпидемии в Китае и вправду временно приостановила производство множества товаров, но уже сейчас паника вокруг нового вируса пошла в Поднебесной на спад, в связи с чем многие фабрики уже возобновили свои производства в штатном режиме.

”Если дойдёт до того, что к концу второго квартала производства не будут работать на полную мощность, то у Microsoft и Sony определенно появятся причины пересмотреть дату запуска консолей нового поколения”, — рассказал Ахмад, добавив, что до тех пор нет никакого смысла поднимать панику на почве переноса выхода PlayStation 5 и Xbox Series X.