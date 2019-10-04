Эксперты считают новые российские истребители хуже старых

”Су-35 оказался настолько эффективным, что многие в российских военных кругах задаются вопросом, стоит ли идущий за ним Су-57 затраченного на него времени и денег?”, — говорится в статье National Interest. Не в последнюю очередь подобные мысли подкрепляются тем фактом, что до сих пор для Су-57 нет адекватной силовой установки, так называемого “двигателя второго этапа”. В связи с данным упущением, новейший российский истребитель просто не в состоянии продемонстрировать заметного увеличения боевых возможностей.

”Вряд ли русские сделают из ПАК ФА основу своих ВВС. Гораздо более вероятно, что Москва будет и дальше модернизировать свой флот Су-30СМ и Су-35С, дооснащая эти самолеты бортовым радиоэлектронным оборудованием, взятым у Су-57”, — добавили журналисты американского издания.