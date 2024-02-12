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Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2024, 08:53
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Эксперты: шлем Apple Vision Pro заменит не iPhone, а iPad

Интересный каннибализм внутри компании
Apple Vision Pro, новейший шлем дополненной реальности от Apple, уже вызвал волну восторга среди технологического сообщества, несмотря на его высокую стоимость в $3499 за базовую модель.

Девайс, сравнимый с линейкой iPad, может в будущем начать отнимать у планшетов долю рынка, согласно свежему отчету.

Марк Гурман из Bloomberg в своем последнем выпуске новостной рассылки «Power On» утверждает, что, хоть Apple Vision Pro еще только начинает свой путь, он может стать причиной снижения продаж iPad, предлагая значительно лучший опыт использования для основных задач, для которых был разработан планшет.

Apple долгое время пыталась позиционировать свои iPad как замену Mac или ноутбуку.

Но даже несмотря на поддержку клавиатуры и мыши, а также добавление профессиональных приложений, таких как Final Cut, эта стратегия не принесла ожидаемых результатов.

Гурман отмечает, что Apple Vision Pro отлично справляется с потоковым видео, выполнением легких рабочих задач, отправкой электронной почты и других сообщений, а также просмотром фотографий и использованием в качестве внешнего монитора для Mac.

Это делает его альтернативой компьютеру в таких ситуациях, как сидение на диване, в постели или в самолете — тех местах, где обычно используется iPad.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vision Pro
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#iPad
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#Apple