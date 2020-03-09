Наука и технологии
Сегодня 15:30
Эксперты спрогнозировали, насколько подорожает техника из-за курса доллара
Правда, все это справедливо лишь в том случае, если “падение” рубля продолжится
Российское издание “РИА Новости” опубликовало заявление директора Института информационных технологий университета “Синергия” Станислава Косарева, в котором он спрогнозировал, насколько же сильно подорожает техника в России из-за свежего курса доллара.
По словам эксперта, рост цен может составить и 20, и даже 40%! При этом речь идет лишь о той технике, что была привезена из-за границы — те же устройства, что производятся на территории России, изменятся в цене немного иначе. И все эти прогнозы справедливы лишь в том случае, если рубль продолжит падать по отношению к другим валютам.
Самое удивительное во всем этом, что в первую очередь изменятся цены на так называемые “серые” устройства, которые привозятся из-за границы в обход официальных представительств. Но рано или поздно свои цены скорректируют и крупные сети, такие как М.Видео и Эльдорадо.