Эксперты спрогнозировали трудности у сотрудников на удаленке

Об этом сообщается в издании Business Insider. Так, согласно опубликованным данным, работники, которые были вынуждены перейти на удаленку ввиду пандемии коронавирусной инфекции, могут столкнуться с конфликтом с руководством по время возвращения из домашних условий в офисные.

Опросы показали, что более 50% руководителей выступают за то, чтобы сотрудники выполняли свою работу из офиса порядка четырех-пяти дней. В то же время, работать в офисных условиях хотят лишь 37% опрошенных. Таким образом, после возвращения работников с удаленки, у них могут возникнуть конфликты на этой почве с руководством.