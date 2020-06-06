Эксперты сравнили между собой мощнейшие военные корабли России и США

Так, после крупномасштабного анализа, специалисты пришли к выводу, что именно российские тяжелые ракетные крейсеры проекта 1144, в число которых входят “Петр Великий" и "Адмирал Нахимов”, являются самыми мощными в мире кораблями. Помимо них, в число “лучших” вошли и американские крейсеры типа "Тикондерога".

Но также эксперты Soha отметили, что российские суда проекта 1144, а именно крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", оснащались ракетами П-700 "Гранит" — они, к слову, способны нести ядерную боевую часть. На сегодняшний же день те же суда проходят процесс модернизации, в связи с чем получают гиперзвуковые ракеты "Циркон" и системы ПРО С-500. В свою очередь американские крейсеры типа "Тикондерога" были первыми кораблями США, получившими радиолокационные системы SPY-1, зенитные ракеты SM-2 и боевые комплексы Aegis.