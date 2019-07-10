Эксперты сравнили модернизированный ракетный комплекс С-350 с новым С-400

По мнению редакции, надо обратить внимание на новое боевое соединение, 24-ю мобильную зенитную бригаду, ведь именно С-350 “Витязь” станет первым комплексом, который ее получит.

“Ее задача — защищать объекты на территории нескольких субъектов Российской Федерации, в частности Красноярского края и Хакасии. По тревоге дивизионы бригады выдвигаются в заданные районы и начинают их прикрывать. При огромной площади Западной и Восточной Сибири не все можно защитить современными С-400”, — пишет “Военно-промышленный курьер”.

Напомним, что ЗРК С-350 “Витязь” оснащается двумя типами ракет: 9M100 и 9M96. Первая предназначена для поражения аэродинамических и баллистических объектов на расстоянии около 120 километров, а вторая способна перехватывать на скорости до километра в секунду низколетящие цели.