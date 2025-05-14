Эксперты: США начали терять лидерство в развитии технологий ИИ

Опубликовано 14 мая 2025, 02:151 мин.
Эксперты: США начали терять лидерство в развитии технологий ИИБольшинство исследователей китайского ИИ — из Китая
Согласно исследованию Гуверовского института и Стэнфордского института человекоцентрированного ИИ, китайский ИИ-стартап DeepSeek опережает западные стандарты разработки благодаря исследовательской команде, почти полностью состоящей из китайцев, что свидетельствует о потере США своего преимущества в привлечении лучших специалистов в области ИИ.
DeepSeek AI опубликовала пять крупных научных работ с момента основания в 2023 году, привлекая внимание своей моделью DeepSeek-R1. И это зависит от того, что большинство исследователей DeepSeek связаны с Китаем, имея образование и опыт работы именно в этой стране, без заимствования западного опыта.
Как отмечает портал The Decoder, описание в отчёте таких явлений, как «стратегическая передача знаний» и «обратная утечка мозгов» означает серьёзный рост китайской экосистемы в области ИИ. «Команда DeepSeek имеет впечатляющие научные достижения, превосходя средние показатели, установленные для команды OpenAI», — пишет источник. И если так пойдёт дальше, Китай может превратиться в центр ИИ, а Запад рискует вовсе потерять пальму первенства.