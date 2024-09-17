Эксперты StormWall предупредили о росте активности ботов

С начала 2024 года в России резко возрос объем вредоносного бот-трафика, увеличившись на 83% по сравнению с тем же периодом в 2023 году. Причины такого роста связаны с усилением геополитической напряжённости и активностью хактивистов, сообщается в исследовании аналитического центра компании StormWall.

Особенно тревожен тот факт, что 50% бот-трафика теперь запускается с российских IP-адресов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял только 32%. Оставшиеся 50% приходят с иностранных адресов, что говорит о том, что компании, ориентирующие свою защиту на иностранные источники, могут недооценивать риск от внутренних угроз.

StormWall также выделил страны, с IP-адресов которых приходит наибольшее количество бот-трафика в Россию. Лидируют США с 7%, затем идут Китай, Бразилия, Украина и Вьетнам, у каждой из которых по 3%. Генеральный директор StormWall Рамиль Хантимиров отметил, что ситуация с бот-трафиком продолжает ухудшаться, и ожидает, что к концу года число ботов с российских адресов вырастет ещё больше.