Эксперты: только 1 из 90 000 поездок на электросамокатах заканчивается аварией

По данным Ассоциации операторов микромобильности, за первые девять месяцев 2024 года почти все поездки на электросамокатах, предоставляемых такими сервисами, как Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go», прошли без происшествий — целых 99,9%. Это означает, что инциденты случаются лишь в одной из каждых 90 тысяч поездок, и, как показывает статистика, большинство происшествий связано с падениями. Основная проблема в том, что многие пользователи нарушают правила, например, ездят вдвоём на одном самокате или не уступают дорогу на пешеходных переходах.

К сожалению, 60% инцидентов происходят на границах между пешеходной и автомобильной инфраструктурой, где участники дорожного движения движутся с разной скоростью. Операторы призывают всех пользователей помнить о безопасности: необходимо снижать скорость, спешиваться на переходах и быть внимательными к окружающим. Также важно, что в 70% случаев пострадавшими оказываются сами пользователи самокатов, а не пешеходы или водители.

В этом сезоне компании ужесточили штрафы за нарушения, которые приводят к инцидентам — в некоторых случаях они могут достигать 150 тысяч рублей. Операторы активно работают над тем, чтобы предотвратить происшествия, используя технологии для отслеживания поездок вдвоём и выявления пользователей с низкой реакцией. Кроме того, совместно с городскими властями они создают «медленные» и «запретные» зоны, а также разрабатывают новую инфраструктуру для обеспечения безопасности на дорогах. Ксения Эрдман, директор ассоциации, отметила, что развитие инфраструктуры для микромобильного транспорта — это важный шаг к улучшению безопасности всех участников движения.