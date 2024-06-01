Эксперты усомнились в успехе доставки товаров дронами

Идея использовать дроны для доставки товаров, включая пиццу, столкнулась с неразрешимыми проблемами, заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Он отметил, что несмотря на инвестиции и высококвалифицированных специалистов, проблемы с батареями остаются не решёнными. Ресурс литиевых батарей слишком низок для регулярной коммерческой эксплуатации дронов.

Батареи для дронов имеют ограниченный ресурс и быстро выходят из строя, увеличивая затраты на обслуживание. Кузякин подчеркнул, что это только одна из многих проблем, которые мешают развитию доставки товаров дронами. По его словам, даже крупные компании, такие как Amazon и Google, не смогли реализовать свои проекты по доставке дронами.

Подобные проблемы также возникают и с другими проектами, связанными с беспилотными летательными аппаратами, например, с авиатакси или сельским хозяйством. Все эти проекты получают медийное внимание, но не могут быть внедрены на коммерческой основе из-за физических ограничений.