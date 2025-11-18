Эксперты усомнились в заявлениях Anthropic об автоматизации кибератак их ИИ

По мнению специалистов, компания может преувеличивать возможности своего ИИ, недооценивая роль человеческого фактора. Хотя инструменты ИИ могут ускорить кибератаки, они не способны функционировать самостоятельно и требуют вмешательства человека. По словам одного из специалистов, требуется оператор, корректирующий процесс.

Некоторые аналитики предполагают, что заявление Anthropic может быть маркетинговым ходом или попыткой привлечь внимание общественности в условиях конкурентной борьбы между США и Китаем в сфере ИИ. По крайней мере пока ИИ не может полностью заменить людей в решении сложных задач, требующих аналитического мышления и креативного подхода.

По словам аналитиков, ИИ лишь расширяет возможности человека, но не исключает необходимости его участия в выполнении задач. Злоумышленники могут использовать ИИ для автоматизации трудоёмких задач, что ускоряет все этапы кибератаки, однако эффективность ИИ в обнаружении и предотвращении кибератак может снижаться.

В целом эксперты не поверили компании в «продвинутости» их модели. Например, исследователь Дэниел Кард вообще разнёс заявление Anthropic, назвал его маркетинговой чепухой. «Эта штука от Anthropic — маркетинговая чепуха. ИИ — это суперускоритель, но это не Скайнет, он не способен мыслить. На самом деле это даже не искусственный интеллект (это маркетинговый трюк, придуманный людьми)», — подчеркнул эксперт.