Эксперты установили, что случится с российской экономикой при переходе на 4-дневную рабочую неделю

В целом, эксперты придерживаются мнения, что ничего хорошего из изучаемого новшества не выйдет. Так, член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов считает, что одним из главных минусов нового типа рабочей недели является обязательное падение производительности труда.

А профессор РАНХиГС Александр Щербаков уверен, что в случае принятия инициативы, сопутствующее четырехдневной рабочей неделе изменение длительности рабочего дня обязательно пагубно скажется на здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по десять часов. Однако он также отметил, что в случае оставления восьмичасового рабочего дня, но при этом сокращении рабочей недели до четырех дней, одним из главных пагубных следствий станет сокращение ВВП на 20%.