Эксперты установили опасность переутомления на работе

Эксперты сообщили, что риску ухудшению здоровья подвержены порядка 50% женщин и 30% мужчин, отметив, что это относится лишь к тем, кто устает на работе более 24 часов в неделю. Так, у данной категории сотрудников увеличивается вероятность развития заболевания органов зрения, составив приблизительно 67% у женщин и 57% у мужчин. Кроме того, для сотрудников с переутомлением также характерна высокая вероятность развития болезней эндокринной, а также сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в рамках исследования также была установлено, что наиболее сиьно переутомляются порядка трех процентов мужчин и пять процентов женщин.