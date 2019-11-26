Эксперты установили связь между любовью к играм и отсутствием работы

В рамках исследования, которое проводилось с 22 августа по 17 сентября, было опрошено порядка 10 тысяч россиян со всех округов России. Было установлено, что большинство россиян (68%) не увлечены компьютерными играми. В то же время 7% уделяют время на игры ежедневно, тогда как порядка 9% играют несколько раз в неделю, а не менее 8% - несколько раз в месяц, год.

Исследование также выявило наиболее популярные разновидности игр в России. Так, самыми популярными жанрами являются стратегии и экшн, в которые играют порядка 42 и 41% россиян соответственно. Кроме того было установлено, что мужчин, которые заинтересованы в компьютерных играх в 2,5 раза больше, чем женщин.