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Эксперты установили, в каком возрасте люди чаще всего знакомятся в интернете
Активность пользователей сайтов знакомств не уменьшается в связи с возрастом
Издание РИА Новости, опубликовало результаты нового исследования Mail.ru Group, в рамках которого эксперты установили, в каком возрасте люди чаще всего знакомятся в интернете. Выяснилось, что чаще всего онлайн-знакомства заводят пользователи в возрасте от 25 до 44 лет.
Кроме того, согласно опубликованным данным, популярностью сайты знакомств пользуются и у более старшего поколения. Исследователи отметили, что активность пользователей сайтов знакомств не уменьшается в связи с возрастом. Таким образом, люди, возраст которых достиг 55-65 лет, пользуются онлайн-знакомствами на том же уровне, что и пользователи в возрасте 25 лет.
Также были определены сервисы для онлайн-знакомств, которыми чаще всего пользуются молодые и взрослые люди. Так, среди молодых пользователей наибольше популярностью пользуются Pure, Tinder и Badoo, в то время как люди после 65 лет предпочитают Twoo.