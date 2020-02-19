Эксперты установили, в каком возрасте люди чаще всего знакомятся в интернете

Кроме того, согласно опубликованным данным, популярностью сайты знакомств пользуются и у более старшего поколения. Исследователи отметили, что активность пользователей сайтов знакомств не уменьшается в связи с возрастом. Таким образом, люди, возраст которых достиг 55-65 лет, пользуются онлайн-знакомствами на том же уровне, что и пользователи в возрасте 25 лет.

Также были определены сервисы для онлайн-знакомств, которыми чаще всего пользуются молодые и взрослые люди. Так, среди молодых пользователей наибольше популярностью пользуются Pure, Tinder и Badoo, в то время как люди после 65 лет предпочитают Twoo.