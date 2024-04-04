Эксперты уверены, что через 5 лет всю бумажную работу будет выполнять ИИ

Более 38% предпринимателей в России верят, что искусственный интеллект полностью возьмёт на себя работу с документами в течение 3-5 лет, и ещё 7% считают, что это произойдёт ещё быстрее, в течение трёх лет. Эти выводы основаны на исследовании, проведённом ITFB Group.

Банковская сфера, транспорт и логистика, а также ритейл — это отрасли, где, по мнению предпринимателей, внедрение искусственного интеллекта наиболее необходимо. Они уверены, что такие решения ускорят процессы работы и снизят расходы компаний.

Опрошенные считают, что искусственный интеллект особенно важен для автоматизации документооборота, финансового учёта, бухгалтерии и найма персонала. Аналитики подчёркивают, что автоматизация необходима для всех компаний независимо от их размера, такое мнение высказали почти половина респондентов.