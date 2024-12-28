Эксперты «ужаснулись» количеству сгенерированной ИИ рождественской музыки

Авторы отмечают, что ИИ всё больше влияет на различные сферы нашей жизни. Он проникает в социальные сети и может быть ответственен за манипуляцию результатами поиска на Google и даже влияние на выборы.

Кроме того, в последнее время ИИ всё чаще генерирует музыку, включая рождественские песни. Пример одной такой подборки под названием «Лучшие рождественские песни 1950-1970-х годов ~ винтажные рождественские песни, которые растопят ваше сердце», размещённой на YouTube, набрал 5 млн просмотров и порядка 2 тысяч комментариев.

По мнению обозревателей, большинство комментариев могут быть написаны ботами, но есть и те, которые кажутся человеческими и «раскрывают чувства ностальгии и благодарности». Отмечается, что это указывает на то, что «ИИ создаёт музыку, которая вызывает эмоциональные отклики у слушателей и возрождает воспоминания о прошлом».

Автор говорит, что если не прислушиваться, подделку не расслышишь. Зачем-то в известные мелодии вставляются фрагменты, которых не существует или даже как оригинал выдаются полностью виртуальные композиции. К примеру, известная песня «Oh Holy Night» указана в одном из видео на YouTube как исполненная известным американским певцом Нилом Даймондом. Однако в реальности такой композиции никогда не существовало, «или это опечатка, так как Даймонд определённо не является исполнителем песни из этой компиляции».

Автор резюмирует: «Всё это — пример того, как ИИ влияет на жизнь современного человека и изменяет то, как мы взаимодействуем с миром вокруг нас».