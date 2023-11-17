Эксперты узнали, почему 65% россиян хотят отказаться от сахара

Российская компания «ЭФКО», занимающаяся производством продуктов, провела опрос в крупных городах среди 1278 человек. По результатам опроса выяснилось, что 65% россиян хотят уменьшить потребление сахара, основной мотивацией для этого является желание укрепить иммунитет и получить больше энергии. Важно отметить, что 21% респондентов уже отказались от сладкого чая или кофе, а 9% полностью исключили сахар из рациона.

Опрашиваемые также делятся другими стратегиями для заботы о здоровье, такими как фитнес (58%), разгрузочные дни (25%) и интуитивное питание (24%). Интуитивное питание подразумевает приём пищи в соответствии с собственными потребностями, употребление пищи только при наличии голода и прекращение еды, когда появляется чувство сытости. Кроме того, 10% опрошенных стремятся уменьшить потребление мяса.

Опрос также выявил, что многие (40%) тратят от 5 до 15 тысяч рублей в месяц на продукты, а четверть респондентов тратит от 15 до 30 тысяч рублей на одного человека. Фрукты (34%), овощи (28%) и белковая пища (20%) считаются самыми полезными продуктами среди опрошенных.