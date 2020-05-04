Эксперты в пятый раз отодвинули сроки окончания пандемии в России

Свежая корректировка ученых основывается на данных по заражению россиян от 2 мая. Так, по прогнозам экспертов, к 28 мая в России выявят 97% инфицированных, а уже к 7 июня данный показатель достигнет 99%! Что интересно, для составления каждого подобного прогноза, специалисты используют достаточно точную математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Напомним, что изначальные прогнозы ученых из Сингапура пророчили окончание пандемии в России 20 июня, но в дальнейшем, в связи с эпидемиологический ситуацией, дата сначала сдвинулась до 12 августа, а затем и еще дальше.