Эксперты ВШЭ оценили главные тренды технологических инноваций

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ опубликовал новый статистический сборник «Индикаторы инновационной деятельности». Он рассказывает о том, как развиваются инновации и какие тенденции прослеживаются в этой области. Общая активность в инновациях в крупных и средних компаниях России в 2022 году составила 11%, что немного выше, чем в предыдущие годы.

Наиболее высокий уровень инноваций наблюдается в обрабатывающей промышленности, где около 20% компаний ведут инновационную деятельность. Российские компании вкладывают в инновации свыше 2,7 трлн рублей, и более половины этих средств — собственные средства компаний. Важно отметить, что пользовательский спрос также играет значительную роль в стимулировании производства инновационных товаров и услуг.

Также обращает на себя внимание рост вложений в разработку программного обеспечения и баз данных, что свидетельствует о модернизации информационных систем и бизнес-процессов. В целом, инновации становятся всё более важным элементом экономики, способствуя развитию различных отраслей и повышению конкурентоспособности российских компаний.