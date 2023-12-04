Эксперты ВШЭ рассказали о самых популярных ИТ-направлениях

На конференции «20 лет развития направления „Бизнес-информатика“ в России», организованной Высшей школой бизнеса (ВШБ) НИУ ВШЭ, были представлены результаты исследования ИТ-трендов в российской экономике. Учёные выделили 10 ключевых трендов, среди которых наиболее реализованным является «Обогащение и интеграция разнородных распределённых данных».

Исследование, проведённое экспертами ВШБ НИУ ВШЭ и проектом «Новое в менеджменте», базируется на опросе более 300 представителей российских компаний из 14 отраслей экономики. Согласно результатам, разработка решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) оказалась самым исследуемым трендом. Однако внедрение ИИ в свою деятельность успели осуществить менее 30% компаний, но все они планируют увеличивать инвестиции в эту область.

Следующим важным трендом стали «Цифровые платформы», но их создание часто оказывается неэффективным с экономической точки зрения из-за высокой конкуренции на рынке. Наиболее перспективным, хоть и недостаточно исследованным, стал тренд «Автономные системы», который обещает значительное сокращение затрат предприятий и создание новых продуктов.

Интересно отметить, что российские ИТ-тренды значительно отличаются от международных. Отечественный бизнес уделяет предпочтение более понятным, реализуемым и затратным технологиям, игнорируя метавселенные, которые в мировых исследованиях считаются актуальными. Также в России высоко ценится комплексное рассмотрение искусственного интеллекта, в то время как за рубежом тренды разделяются на подкатегории.

Важно отметить, что быстрота изменений в ИТ-сфере подчёркивается, и формирование трендов может быть временным явлением, что подтверждает планы проведения ежегодных исследований российских ИТ-трендов.