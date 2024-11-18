Эксперты ВШЭ узнали влияние ИИ на промышленность и бизнес

По данным исследования НИУ ВШЭ, технологии искусственного интеллекта (ИИ) влияют в первую очередь на повышение качества продукции и услуг — такую тенденцию отметили более 54% опрошенных компаний. Также более половины респондентов (51%) указали, что ИИ помогает улучшить эффективность бизнес-процессов. Это связано с тем, что внедрение ИИ снижает влияние человеческого фактора, что, в свою очередь, улучшает работу организаций.

Однако использование ИИ не всегда приводит к сокращению затрат, как ожидалось. Лишь 9,4% компаний сообщили о снижении расходов на оплату труда, и всего 10% отмечают сокращение числа сотрудников после внедрения технологий. Эксперты объясняют это тем, что для эффективной работы ИИ требуются высококвалифицированные специалисты, что приводит к увеличению расходов на персонал.

Интерес к ИИ продолжает расти: почти половина компаний, уже внедривших технологии, планирует расширить их использование до 2026 года. Самыми популярными направлениями для внедрения являются технологии повышения эффективности ИИ и интеллектуальной поддержки принятия решений. Однако основные препятствия для внедрения ИИ остаются высокие затраты, которые признают как компании с опытом использования технологий, так и те, кто только рассматривает их внедрение.