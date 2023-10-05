Эксперты ВТБ рассказали о новой мошеннической схеме в мессенджерах

Мошенники используют новую схему, выдают себя за высокопоставленных руководителей компаний и пытаются обмануть сотрудников. Они отправляют сообщения через мессенджеры, где утверждают, что произошла утечка личных данных и деньги сотрудников под угрозой. Затем мошенники предлагают своей жертве спасти средства и провести перевод через банкоматы.

Злоумышленники начинают свою аферу, представляясь руководителями компаний и отправляя сообщения потенциальным жертвам. В этих сообщениях рассказывается о мошеннической атаке и возможной утечке данных, что может привести к финансовым потерям и оформлению кредитов на имя сотрудников.

Далее мошенники связываются с жертвой и выдают себя за специалистов службы безопасности компании или банка. Они убеждают жертву снять средства через банкомат и перевести их на так называемые «безопасные счета», а также передать часть денег специально направленному «курьеру». После этого мошенники исчезают.

ВТБ предупреждает о таких аферах и призывает быть бдительными. Если есть подозрения, что аккаунт в «ВТБ Онлайн» может быть скомпрометирован, следует немедленно заблокировать его и восстановить доступ через официальные каналы связи с банком, такие как банкоматы, отделения банка или контакт-центр. Будьте осторожны и не попадайтесь на уловки мошенников.