Эксперты ВТБ рассказали о новой схеме мошенников с обучающими курсами

В последнее время выявлен новый вид мошенничества с участием фальшивых вакансий, на этот раз относящихся к работе аналитиками, сообщает ВТБ. Аферисты звонят потенциальным соискателям, предлагая должности в области аналитики, и уговаривают пройти бесплатное обучение в офисе компании-однодневки. На этом «курсе» людям демонстрируют, как проводится торговля на финансовых рынках, обещая быстрый заработок.

В завершение обучения мошенники предлагают внести деньги на счёт, чтобы начать получать доход. Если у потенциального «аналитика» нет средств, его уговаривают взять кредит или заложить свою квартиру. Затем жертве говорят передать деньги сотруднику или курьеру для внесения на несуществующий торговый счёт или криптокошелек. Процесс мошенничества повторяется, пока клиент не убеждается в уловке или не терпит финансовые потери.

ВТБ предупреждает о росте схем обмана, связанных с поиском работы, где мошенники предоставляют ложные вакансии и вынуждают людей брать кредиты. В банке рекомендуют тщательно проверять компании, изучать отзывы и анализировать документы при трудоустройстве. Также подчёркивается, что, даже если работодатель просит взять кредит для инвестиций, ответственность за возврат долга лежит на самом клиенте.