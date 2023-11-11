Эксперты ВТБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников

Мошенники активно используют новый метод обмана через приложения для объявлений. Они звонят, представляясь сотрудниками популярных сервисов, что делает их вызовы более доверительными. Злоумышленники уговаривают жертв перевести деньги за товар, затем пытаются получить доступ к банковскому аккаунту, используя хитрость.

Обманщики действуют последовательно: первоначальный запрос на перевод средств, затем попытка получить код из банковского сообщения. После нескольких дней пострадавшему звонит сообщник мошенника, представляясь сотрудником банка, и предлагает «спасти» деньги через «безопасный» счёт. После успешного обмана, они исчезают с похищенными средствами.

ВТБ советует совершать сделки на площадках объявлений с осторожностью, придерживаясь безопасных методов внутри самих ресурсов. Также банк напоминает о важности не предоставлять личные банковские данные незнакомцам и не сообщать номера счетов или карт, а также одноразовые коды.