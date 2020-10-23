Эксперты вычислили самый опасный день недели

Если мы возьмем кривую работоспособности, то там есть этап «последний порыв». Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше. Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время. Накопившаяся усталость дает о себе знать.

Ирина Блинникова Старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ