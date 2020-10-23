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Эксперты вычислили самый опасный день недели
Речь не о понедельнике
Радио Sputnik опубликовало новый материал, в рамках которого эксперты вычислили самый опасный день недели. Так, по словам старшего научного сотрудника лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирины Блинниковой, несмотря на распространенное мнение о том, что именно понедельник является тяжелым, им по праву может считаться и пятница.
Если мы возьмем кривую работоспособности, то там есть этап «последний порыв». Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше. Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время. Накопившаяся усталость дает о себе знать.
Блинникова также отметила, что к пятнице у людей может накопиться отложенная работа. В то же время, в попытках доделать все дела одновременно можно спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, причем как с физическим, так и психическим.