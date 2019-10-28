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Эксперты высказались об универсальном российском ледоколе

В целом, оценка российского корабля оказалась положительной
Буквально на днях, 25 октября, в России был спущен на воду ледокол “Иван Папанин”, который помимо всего прочего оснащен крылатыми ракетами, способными потопить достаточно крупные вражеские корабли. И спустя всего три дня после спуска, в сети появились первые материалы, в которых иностранные эксперты высказывают свое мнение относительно новейшей российской разработки.

Так, во вьетнамском издании BaoDatViet, основной тематикой которой является военная техника, появился разбор нового российского ледокола. По подсчетам экспертов, “Иван Папанин” может эксплуатироваться не только среди льдов, толщина которых может достигать 1,5 м, но и в тропических водах. Водоизмещение подобного класса кораблей составляет составляет 6,8 тыс тонн, а длина — 114 м. Также эксперты рассказали, что максимальная скорость ледокола должна составлять 18 узлов, дальность действия примерно 9,7 тыс км, а продолжительность нахождения в море около 60 суток.

”Но особая уникальность этого класса состоит в том, что помимо выполнения основной функции ледокола он снаряжается двумя ракетными комплексами Club-K и 100-мм артустановкой A190-01”, — рассказали эксперты BaoDatViet, отдельно отметив, что с помощью системы Club-K, корабль превращается в грозного уничтожителя морских тяжеловесов.

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