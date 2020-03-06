Эксперты выяснили, что даже выключенный смартфон снижает умственные способности

Так, эксперты из Чикагского университета сумели доказать тот факт, что смартфон понижает когнитивные способности человека даже тогда, когда, казалось бы, никак не должен на него воздействовать — например, когда он лежит в кармане или на столе в выключенном состоянии. Ученые связывают это с тем, что даже в таком положении человек продолжает думать о гаджете, из-за чего не может сосредоточиться на делах. Подобные мысли “съедают” огромное количество “оперативной памяти” в мозгу человека.

В рамках того же эксперимента, ученые выявили, что подопытные как минимум думали о том, как не трогать свои гаджеты. Это, в свою очередь, сильно мешало им сосредоточиться на конкретных задачах. Наиболее же успешной оказалась та группа испытуемых, которые находились в комнате, в которой не было их гаджетов в принципе.