Эксперты выяснили, где россияне любят отдыхать летом больше всего

Так, согласно имеющимся данным, абоненты оператора этим летом больше всего предпочитали отдыхать в Турции — на эту страну пришлось более 14% клиентов, находящихся в роуминге. Далее идут Белоруссия, Финляндия, Греция и Украина с 12,6%, 6,4%, 5,2% и 4,4% абонентом соответственно. Важно отметить, что место в топе отличалось в зависимости от месяца — так, в июне наименьшим интересом пользовалась Испания, а в июле абоненты чаще отправлялись на Украину, чем в Грецию.

Также исследование показало, что в среднем летом 2019 года абоненты DANYCOM.Mobile находились в роуминге на протяжении 12 дней. Дольше всего люди отдыхали на территории Австрии, Кипра, Эстонии и Израиля.