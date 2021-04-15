Наука и технологии
Сегодня в 09:02
Эксперты выяснили, как часто россияне меняют пароли
Оказалось, что очень часто
Специалисты Eset провели исследование, которое показало, как часто большинство россиян меняет пароли. В данном случае под большинством понимается 53% из общего числа опрошенных пользователей.
Как оказалось, жители России крайне озабочены вопросом безопасности своих данных. Как пишет CNews, ссылаясь на данные Eset, большая часть россиян меняют пароли не менее двух раз в год. При этом около 32% респондентов делают это в среднем раз в год и даже реже. А вот 15% опрошенных и вовсе используют один и тот же пароль на постоянной основе.
Что интересно, около 13% создают резервные копии данных для их защиты. Такое же количество людей использует две SIM-карты для взаимодействия с сетью под псевдонимом.