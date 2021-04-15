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Наука и технологии
Сегодня в 09:02

Эксперты выяснили, как часто россияне меняют пароли

Оказалось, что очень часто
Специалисты Eset провели исследование, которое показало, как часто большинство россиян меняет пароли. В данном случае под большинством понимается 53% из общего числа опрошенных пользователей.

Как оказалось, жители России крайне озабочены вопросом безопасности своих данных. Как пишет CNews, ссылаясь на данные Eset, большая часть россиян меняют пароли не менее двух раз в год. При этом около 32% респондентов делают это в среднем раз в год и даже реже. А вот 15% опрошенных и вовсе используют один и тот же пароль на постоянной основе.

Что интересно, около 13% создают резервные копии данных для их защиты. Такое же количество людей использует две SIM-карты для взаимодействия с сетью под псевдонимом.