Эксперты выяснили, как часто россияне меняют пароли

Как оказалось, жители России крайне озабочены вопросом безопасности своих данных. Как пишет CNews, ссылаясь на данные Eset, большая часть россиян меняют пароли не менее двух раз в год. При этом около 32% респондентов делают это в среднем раз в год и даже реже. А вот 15% опрошенных и вовсе используют один и тот же пароль на постоянной основе.

Что интересно, около 13% создают резервные копии данных для их защиты. Такое же количество людей использует две SIM-карты для взаимодействия с сетью под псевдонимом.