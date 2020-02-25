Эксперты выяснили, как просмотр сериалов может заставить "умные" колонки следить за пользователями

В ходе эксперимента ученые воспроизводили контент Netflix рядом с колонками порядка 125 часов, проверяя активность голосовых ассистентов. Выяснилось, что просмотр сериалов заставляет колонку активироваться благодаря диалогам, в которых присутствуют определенные слова, что, в свою очередь, и способствует слежке. Кроме того, ученые проводили данный эксперимент несколько раз, чтобы установить слова, которые позволяют активироваться колонке и осуществлять запись голоса пользователя, тем самым осуществляя слежку.

В результате выяснилось, что активация колонки во время просмотра сериалов может происходить до 19 раз за день, причем самыми уязвимыми оказались HomePod и ассистент Microsoft Cortana, именно они показали себя как наиболее подверженные случайным записям.