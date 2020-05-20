Эксперты выявили повышенное количество дурманящего газа в воздухе на МКС

При этом в государственной корпорации отдельно уточнили, что на данный момент речи об угрозе жизни экипажа не идет — концентрация паров хоть и увеличивается, но все еще не превышает установленную допустимую норму.

Стоит отметить, что бензол является одним из тех веществ, что оказывают на человека одурманивающее воздействие. В случае высокой концентрации вещества, оно становится крайне ядовитым.

Напомним, что на сегодняшний день на МКС свою миссию выполняют два российских космонавта (Анатолий Иванишин и Иван Вагнер) и один американский астронавт (Кристофер Кэссиди).