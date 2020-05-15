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Эксперты выявили российские пельмени, в которых содержатся кишечные палочки и сальмонелла
Список оказался достаточно обширным
Эксперты Роскачества, занимающиеся изучением различных продуктов питания, выявили различные марки российских пельменей, в которых в том числе содержатся кишечные палочки и сальмонелла.
Так, на экспертизу были направлены продукты следующих марок: “Белорусские”, “Бульмени”, “Ложкарев”, “Останкинские традиционные пельмени”, “Сибирская коллекция”, “Стародворье” и “Цезарь”. По итогу тестирования абсолютно все образцы провалили проверку на соответствие техрегламенту Таможенного союза “О безопасности мяса и мясной продукции” — во всех товарах были обнаружены кишечные палочки. При этом в “Сибирской коллекции” также сумели найти и сальмонеллу.
Напомним, что сальмонеллы — это бактерии, способные вызывать тяжелые инфекционные заболевания у человека. Что же до продуктов, содержащих кишечную палочку, то они, в случае недостаточной термической обработки, также могут вызвать кишечную инфекцию.