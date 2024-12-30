Эксперты XDA-Developers назвали лучшей видеокартой 2024 года... недорогой Intel ARC B580

Модель привлекла внимание сочетанием доступной цены, не превышающей $250, и большого объема видеопамяти, что делает её отличным выбором для игр в разрешении 2K.

В категории процессоров первое место занял AMD Ryzen 7 9800X3D, который выделился как лучшее решение для геймеров.

Главной игровой консолью года стала Asus ROG Ally X, а среди мини-ПК отметили Mac Mini. В сегменте ноутбуков выделили HP OmniBook Ultra Flip, Surface Laptop 7 и Lenovo Yoga Slim 7x, а лучшим планшетом назвали Surface Pro 11.

В номинации мобильных процессоров победил Snapdragon X Elite, а звание лучшей компьютерной мыши досталось Vaxee XE-S. Лучшим корпусом эксперты признали Thermaltake Tower 300.

Результаты рейтинга подтверждают успех Intel на рынке бюджетных графических решений и подчеркивают актуальность моделей с оптимальным соотношением цены и производительности.