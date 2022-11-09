Эксперты зафиксировали взрывной рост популярности среди россиян пиратских Windows и Microsoft Office

Эксперты зафиксировали взрывной рост популярности среди россиян пиратских Windows и Microsoft OfficeИнтересно, как же так вышло?
Долгие годы Microsoft и прочие IT-гиганты работали над тем, чтобы российские пользователи перестали заниматься пиратством и перешли на лицензионные версии их продуктов.
Но затем случился конфликт на Украине, из-за чего многие технологические компании либо приостановили свою деятельность в России, либо вовсе ушли из страны. Та же Microsoft всячески ставит палки в колёса, мешая отечественным пользователям покупать и обновлять тот же Windows.
По всей видимости, именно на фоне этого в стране заметно выросло пиратство. Так, например, в России ежедневно фиксируется до 185 тыс фактов нелегальной загрузки софта, разработанного Microsoft. Речь идёт как о Windows, так и о Microsoft Office.
По данным специалистов Peer Trace, только 1 ноября 2022 года зарегистрировано 174 тыс подобных фактов загрузок и раздач. Это 24,4 тыс случаев больше, чем эксперты фиксировали годом ранее — 1 ноября в 2021-го.