Эксперты зафиксировали взрывной рост популярности среди россиян пиратских Windows и Microsoft Office

Но затем случился конфликт на Украине, из-за чего многие технологические компании либо приостановили свою деятельность в России, либо вовсе ушли из страны. Та же Microsoft всячески ставит палки в колёса, мешая отечественным пользователям покупать и обновлять тот же Windows.

По всей видимости, именно на фоне этого в стране заметно выросло пиратство. Так, например, в России ежедневно фиксируется до 185 тыс фактов нелегальной загрузки софта, разработанного Microsoft. Речь идёт как о Windows, так и о Microsoft Office.

По данным специалистов Peer Trace, только 1 ноября 2022 года зарегистрировано 174 тыс подобных фактов загрузок и раздач. Это 24,4 тыс случаев больше, чем эксперты фиксировали годом ранее — 1 ноября в 2021-го.