Эксперты: заведите отдельную карту для онлайн-покупок для защиты от мошенников

В преддверии «чёрной пятницы», которая состоится 29 ноября, Wildberries&Russ совместно с Роскачеством выпустили гид по безопасным покупкам в интернете. Специалисты предупреждают, что важно проверять ссылки перед переходом: мошенники часто создают поддельные сайты, изменяя символы в названии. Кроме того, стоит насторожиться, если логотипы и дизайн сайта выглядят некачественно, а цены на товары кажутся слишком низкими — это явные признаки обмана.

Эксперты также советуют соблюдать базовые правила безопасности. Покупки лучше оплачивать с личных устройств, чтобы избежать риска кражи данных сторонними программами. Полезным будет завести отдельную карту для интернет-платежей и держать на ней только необходимую сумму. Уведомления о транзакциях помогут быстро заметить подозрительные списания, а коды из SMS или приложений никогда нельзя передавать посторонним — это стандартный приём мошенников.

Для предотвращения неприятностей рекомендуют выбирать проверенные интернет-магазины с хорошей репутацией. Если же карта все-таки оказалась скомпрометированной, важно сразу заблокировать её и сохранить оставшиеся средства. Затем стоит обратиться в полицию. Эксперты подчёркивают: лучше потратить время на создание новой карты, чем пытаться срочно вернуть украденное.