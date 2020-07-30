Эксперты заявили о подорожании безлимитного мобильного интернета в России

Авторы работы считают, что таким образом, мобильные операторы плавно переносят услугу безлимитного мобильного интернета в стране в премиальный сегмент. При этом руководитель Content Review Сергей Половников отдельно отметил тот факт, что премиальность услуги может быть обусловлена высокой загруженностью мобильных сетей абонентами, желающими воспользоваться безлимитным интернетом на своих смартфонах.

С комментарием по данному поводу выступили представители крупнейших мобильных операторов России. Так, в “Вымпелкоме” (Билайн) считают, что стоимость безлимитных тарифов должна быть экономически обоснованной, не забыв при этом добавить, что в компании считают оптимальными пакетные тарифы, создаваемые с учетом потребляемого трафика.