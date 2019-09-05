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"Эльдорадо" будет следить за работой сотрудников при помощи системы распознавания лиц

Повсеместная роботизация все ближе
Российский ритейлер “Эльдорадо” официально объявил о внедрении системы учета рабочего времени персонала при помощи распознавания лиц. По словам компании, это положительно скажется на фонде оплаты труда сотрудников.

Технология, которую компания ввела, работает достаточно просто. Так, приходя или уходя с работы, сотрудник должен будет подойти к устройству считывания лица, после чего выбрать один из двух вариантов: “Приход” или “Уход”. Камера, подключенная к базе, распознает лицо сотрудника, убедится в том, что это не фотография, а реальный человек, после чего зарегистрирует время начала и окончания рабочей смены. Полученные данные мгновенно сопоставятся с графиком работы, после чего будет сформирован табель учета рабочего времени.

”Биометрия позволяет нам повышать эффективность розницы и лояльность сотрудников, во-первых, за счёт автоматизации – исключаются ошибки, повышается прозрачность выплат, появляется больше времени на выполнение прямых обязанностей. Во-вторых, в рамках единой системы «Эльдорадо» планирует и контролирует работу продавцов таким образом, чтобы, с одной стороны, эффективно управлять ресурсами, а с другой, обеспечивать высокий уровень сервиса, чтобы наши покупатели всегда могли получить необходимую помощь”, — рассказал руководитель департамента организационного развития сети развития Группы «М.Видео-Эльдорадо» Дмитрий Ляховец.

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