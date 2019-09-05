"Эльдорадо" будет следить за работой сотрудников при помощи системы распознавания лиц

Технология, которую компания ввела, работает достаточно просто. Так, приходя или уходя с работы, сотрудник должен будет подойти к устройству считывания лица, после чего выбрать один из двух вариантов: “Приход” или “Уход”. Камера, подключенная к базе, распознает лицо сотрудника, убедится в том, что это не фотография, а реальный человек, после чего зарегистрирует время начала и окончания рабочей смены. Полученные данные мгновенно сопоставятся с графиком работы, после чего будет сформирован табель учета рабочего времени.

”Биометрия позволяет нам повышать эффективность розницы и лояльность сотрудников, во-первых, за счёт автоматизации – исключаются ошибки, повышается прозрачность выплат, появляется больше времени на выполнение прямых обязанностей. Во-вторых, в рамках единой системы «Эльдорадо» планирует и контролирует работу продавцов таким образом, чтобы, с одной стороны, эффективно управлять ресурсами, а с другой, обеспечивать высокий уровень сервиса, чтобы наши покупатели всегда могли получить необходимую помощь”, — рассказал руководитель департамента организационного развития сети развития Группы «М.Видео-Эльдорадо» Дмитрий Ляховец.