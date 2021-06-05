Так, сэкономить 10 тысяч рублей предлагается на покупке холодильника Hotpoint-Ariston HF 4200 W. Ранее его продавали за 35 990 рублей, тогда как сейчас он доступен за 25 999.

50-дюймовый Ultra HD (4K) LED телевизор Samsung UE50TU7170U, в свою очередь, можно приобрести на 14 тысяч дешевле — за 34 990 рублей.

В распродаже можно встретить и ноутбуки, к примеру, модель Acer TravelMate TMB118-M-C6UT. Ее стоимость упала на 14 тысяч.

8 тысяч рублей предлагается сэкономить на покупке кондиционера Candy AC-07HTA03/R2.

Ознакомиться с остальными устройствами, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.