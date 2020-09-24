Наука и технологии
Сегодня 13:40
"Эльдорадо" распродает технику для дома со скидками до 50%
До 28 сентября
Российский ритейлер “Эльдорадо” объявил о запуске новой акции “Территория низких цен”. В ее рамках техника для дома продается со скидками до 50%. Акция продлится с 24 по 28 сентября.
В распродаже участвует различная техника для дома, кухни прочие устройства. Так, с 50% скидкой можно приобрести соковыжималку Scarlett SC-JE50S14. Ранее данную модель продавали за 3 990 рублей, тогда как сейчас ее стоимость упала до 1 990 рублей.
Сэкономить 10 тысяч рублей можно на покупке кофемашины Philips EP1000/00. Напомним, что в обычное время стоимость аппарата составляет 29 990 рублей, тогда как сейчас его можно приобрести за 19 990 рублей.
Ознакомиться с полным списком товаров, доступных по сниженным ценам, можно по этой ссылке.