"Эльдорадо" распродает технику для дома со скидками до 50%

В распродаже участвует различная техника для дома, кухни прочие устройства. Так, с 50% скидкой можно приобрести соковыжималку Scarlett SC-JE50S14. Ранее данную модель продавали за 3 990 рублей, тогда как сейчас ее стоимость упала до 1 990 рублей.

Сэкономить 10 тысяч рублей можно на покупке кофемашины Philips EP1000/00. Напомним, что в обычное время стоимость аппарата составляет 29 990 рублей, тогда как сейчас его можно приобрести за 19 990 рублей.

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