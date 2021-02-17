Наука и технологии
Сегодня в 14:11
“Эльдорадо” распродает технику и электронику в честь 23 февраля
До 25 февраля
Российский ритейлер “Эльдорадо” запустил приуроченную ко Дню защитника Отечества распродажу техники и электроники со скидками до 40%.
Так, сэкономить 15 тысяч рублей можно на покупке 50-дюймового телевизора Samsung Ultra HD (4K) LED.
На 9 тысяч дешевле продаётся 55-дюймовая модель Ultra HD (4K) LED.
Сэкономить 8 тысяч рублей, в свою очередь, можно на покупке холодильника LG DoorCooling+.
Также в распродаже можно встретить и смартфоны. К примеру, Xiaomi Redmi Note 8 Pro в модификации на 6/64 ГБ продается за 14 990 рублей, тогда как в обычное время доступен за 20 990 рублей.
Ознакомиться с полным списком товаров, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она 25 февраля.