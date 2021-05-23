"Эльдорадо" запустил распродажу ноутбуков, компьютеров и других игровых устройств

Сэкономить 20 тысяч рублей можно на покупке игрового ноутбука Lenovo IdeaPad Gaming 3. Работает модель на базе процессора Intel Core i5-10300H с 8 ГБ/16 оперативной и 512 ГБ SSD.

На 13 тысяч дешевле, в свою очередь, предлагается ноутбук Acer Aspire 7 A715-42G-R4QV. В качестве базы здесь установлен чип AMD Ryzen 5 5500 ГА, а видеокартой выступает NVIDIA GeForce GTX 1650.

Игровой компьютер ASUS ROG Strix GA15 G15DH-RU013T же можно ухватить на 10 тысяч дешевле.

Ознакомиться с остальными игровыми устройствами, которые продаются со скидкой, можно по этой ссылке.