Наука и технологии
Сегодня 18:50
"Эльдорадо" запустил распродажу новогодних подарков
Размер максимальной скидки достигает 12 тысяч рублей
Российский ритейлер “Эльдорадо” запустил распродажу новогодних подарков. На ней представлено более 400 товаров, а размер максимальной скидки достигает 12 тысяч рублей.
Так, в рамках акции, робот-пылесос Philips FC8792/01 SmartPro Easy продается за 9 990 вместо прежних 21 990 рублей.
В то же время, сэкономить 8 600 рублей можно на покупке вертикального пылесоса DeLonghi XLM21LE1.GYR. В обычное время его продавали за 18 590 рублей, тогда как сейчас - за 9 990 рублей.
Комплект из электрической зубной щетки Philips Sonicare HX8424/30 и ирригатора Airfloss Ultra продается, в свою очередь, за 9 990 рублей вместо прежних 16 490 рублей.
Ознакомиться с полным ассортиментов товаров, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.