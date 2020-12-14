"Эльдорадо" запустил распродажу новогодних подарков

Так, в рамках акции, робот-пылесос Philips FC8792/01 SmartPro Easy продается за 9 990 вместо прежних 21 990 рублей.

В то же время, сэкономить 8 600 рублей можно на покупке вертикального пылесоса DeLonghi XLM21LE1.GYR. В обычное время его продавали за 18 590 рублей, тогда как сейчас - за 9 990 рублей.

Комплект из электрической зубной щетки Philips Sonicare HX8424/30 и ирригатора Airfloss Ultra продается, в свою очередь, за 9 990 рублей вместо прежних 16 490 рублей.

Ознакомиться с полным ассортиментов товаров, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.