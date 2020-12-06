"Эльдорадо" запустил распродажу роботов-пылесосов со скидками до 16 тысяч рублей

Так, сэкономить 16 800 рублей можно на покупке робота-пылесоса Philips FC8774/01 SmartPro Compact. Напомним, что в обычное время его продают за 29 790 рублей, тогда как сейчас его стоимость упала до 12 990 рублей.

На 13 тысяч дешевле предлагается модель Tefal Smart Force Explorer RG6825WH. Стоимость робота-пылесоса упала с 22 990 рублей до 9 990 рублей.

Со скидкой в 12 тысяч рублей можно купить робот-пылесос VITEK VT-1805.

А за 5 990 рублей вместо прежних 11 990 рублей доступен робот-пылесос VITEK VT-1801.

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