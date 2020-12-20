"Эльдорадо" запустил распродажу с главными скидками года

Сэкономить 10 тысяч рублей можно на покупке игрового ноутбука Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming. Модель работает на базе процессора Intel Core i5-9300HF с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD.

За 39 990 рублей вместо прежних 44 990 рублей, в свою очередь, продается Huawei P40. Смартфон получил фирменный восьмиядерный процессор Kirin 990 5G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

Продлится распродажа с главными скидками года до 1 января. Ознакомиться с полным ассортиментом товаров, участвующих в ней, можно по этой ссылке.