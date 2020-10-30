“Эльдорадо” запустил распродажу техники со скидками до 50%

В ассортименте распродажи можно встретить как технику для дома и кухни, так и различные гаджеты, включая смартфоны и ноутбуки. Так, сэкономить 16 тысяч рублей можно на покупке кофемашины Philips EP1220/00 Series 1200. В обычное время эта модель продается за 37 990 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить за 21 990 рублей.

Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15AST, в свою очередь, предлагается за 25 990 рублей вместо прежних 35 990 рублей.

Ознакомиться с полным ассортиментом товаров, доступных со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке. Активна акция будет до 11 ноября.